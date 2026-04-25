I frammenti acustici di Marco Momi

Un compositore italiano è stato recentemente eseguito da diverse formazioni, tra cui l’Ensemble Intercontemporain e il Klangforum Wien. Le sue opere sono state presentate in eventi come l’Ircam e alla Biennale Musica. Le sue composizioni sono considerate di rilievo e si distinguono per caratteristiche che le rendono particolarmente singolari.

C’è un compositore italiano, Marco Momi, che appare veramente notevole. Viene eseguito dall’Ensemble Intercontemporain, dal Klangforum Wien, all’Ircam e alla Biennale Musica, ma soprattutto ha tutta l’aria di essere singolare. Se non fosse per la pubblicazione su etichetta Stradivarius di una raccolta di quattro sue opere (Vuoi che) ne sentiremmo parlare ancora meno rispetto al quasi niente della grande stampa. Solita nostra giaculatoria: la musica contemporanea in un mondo mediatico non esiste. Poi, per fortuna, ci sono alcune riviste specializzate e c’è questo povero (ma vivace) colonnino sul supplemento Alias del manifesto. Momi è uno che scrive per frammenti spesso affidati a strumenti acustici e per avvolgimenti elettronici che contrastano in quanto a durata ed economia sonora con le parti frammentarie delle sue opere.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - I frammenti acustici di Marco Momi Notizie correlate "Limiti acustici. Centrale in regola"La centrale elettrica Imepower torna al centro del dibattito politico e istituzionale. Apparecchi Acustici Milano: Guida Completa per Ritrovare il Piacere di SentireIl calo dell’udito è una condizione molto diffusa che, se ignorata, rischia di compromettere seriamente la qualità della vita.