I bambini del Rione Gescal | pura espressione della creatività

Nel Rione Gescal, i bambini mostrano una forte propensione alla creatività, esprimendo desideri e meraviglia attraverso le loro attività quotidiane. I loro sogni rappresentano spesso un intreccio di innocenza e immaginazione, riflettendo una naturale spontaneità. Questi momenti di espressione sono considerati un segno della loro naturale inclinazione a immaginare e a creare, senza filtri o limiti.

L’innocenza del futuro, i bambini del Rione Gescal sono l’espressione pura della creatività I sogni dei bambini sono espressioni pure di desideri, meraviglia e creatività innata, spesso descritti come fili magici che collegano l’innocenza al futuro. I sogni dei bambini sono puri come quelli degli angeli: la loro immaginazione è la fioritura della vita. Hanno una capacità innata di sorprendersi. Dobbiamo imparare da loro a vedere il mondo con occhi nuovi ogni giorno, sono come le stelle, puoi non vederli sempre, ma sai che ci sono, sempre, dal cuore d’oro. Perché a loro ci si crede sempre che si debba essere insegnato, quanto non si ci accorge che ad ogni bambino debba essere dato il desiderio che loro coltivano come il campetto, uno dei sogni.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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