i bagnini fanno festa con un breve preavviso

I bagnini hanno ottenuto la possibilità di organizzare feste in spiaggia con un preavviso ridotto rispetto allo scorso anno. Questa modifica permette loro di pianificare eventi senza dover rispettare i tempi più lunghi previsti in precedenza. La decisione è arrivata dopo un cambiamento nel regolamento comunale che, fino a poco tempo fa, vietava questa tipologia di prenotazioni con così breve preavviso.

I bagnini prenotano le feste in spiaggia. Quest’anno avranno la possibilità di organizzare eventi con un breve preavviso dato agli uffici comunali, cosa che un anno fa gli era stata impedita dal regolamento. In estate varranno le stesse regole per i pubblici esercizi, gli alberghi e gli stabilimenti balneari con i propri chiringuito. "Il regolamento precedente ci limitava - premette Diego Casadei, presidente della Cooperativa bagnini - perché dovevamo dare preavviso per una festa serale con 20 giorni di anticipo, al contrario dei cinque necessari ad altre categorie. Così se un cliente ci chiedeva di fare una festa di compleanno con una settimana di preavviso, era impossibile ottenere l’autorizzazione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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