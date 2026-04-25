La crisi iraniana ha portato a un aumento dei profitti per i commercianti di petrolio, che approfittano delle tensioni per rafforzare le proprie attività. Le rotte di approvvigionamento si sono fatte più complesse, portando a maggiori guadagni per gli intermediari coinvolti nel trasporto e nella distribuzione del greggio. La situazione ha influenzato il mercato globale del petrolio, con conseguenze sui prezzi e sugli scambi internazionali.

I principali gruppi mondiali che commerciano greggio stanno incassando enormi profitti grazie al caos scatenato sui mercati energetici dalla guerra in Iran. “È ancora presto per dire se il 2026 frutterà al settore più soldi di quelli guadagnati tra il 2022 e il 2023 dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ma vari operatori stanno registrando gli utili più alti degli ultimi quattro anni”, scrive Bloomberg. E la situazione non è destinata a migliorare nel breve termine: in un’intervista al quotidiano francese Le Figaro, Faith Birol, il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), ha dichiarato che la crisi in corso è “più grave di quelle del 1973, del 1979 e del 2022”.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Hormuz ha arricchito i commercianti di petrolio

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