I nodi irrisolti nella trattativa con l’Iran | l’uranio arricchito Hormuz e i fondi congelati

I colloqui tra Iran e Stati Uniti si sono conclusi senza un accordo, poco prima dell’alba di domenica. I temi principali discussi sono stati lo stretto di Hormuz, le scorte di uranio arricchito e il congelamento dei fondi iraniani all’estero. Durante le trattative, sono emerse differenze sulle modalità di gestione di queste questioni, che ancora dividono le parti. Nessuna delle due ha annunciato risultati concreti al termine delle discussioni.

Stretto di Hormuz, scorte di uranio arricchito e sblocco dei fondi iraniani all’estero. Qui si sarebbero scontrate Iran e Usa nei colloqui conclusi senza intesa poco prima dell’alba di domenica. Il New York Times le analizza, citando fonti iraniane. Il muro contro muro. Il vicepresidente JD Vance ha lasciato Islamabad parlando di «offerta finale», senza però specificarne i contenuti. Due funzionari iraniani informati sui colloqui hanno spiegato che i nodi irrisolti sono tre: la r iapertura dello Stretto di Hormuz al traffico marittimo, la fine delle 900 libbre di uranio altamente arricchito e la richiesta di Teheran dello sblocco di circa 27 miliardi di dollari di proventi petroliferi congelati all’estero.🔗 Leggi su Open.online Riapertura di Hormuz e distruzione uranio arricchito. Per l’Iran inizia il countdown?Flebile pace o guerra esponenziale? Le campane di Pasqua continuano a suonare, ma i rintocchi della resurrezione non si distinguono da quelli della... «L'Iran potrebbe aver trasferito l'uranio arricchito a Ishafan prima della guerra»«In Iran un'immagine satellitare inedita mostra una misteriosa operazione di carico presso il sito nucleare di Isfahan nel 2025». Iran, rischio guerra nucleare | L’analisi di Vincenzo Maddaloni