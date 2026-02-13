Ravenna | Anas al lavoro per il ponte sul Ronco obiettivo febbraio per risolvere il traffico sulla Statale Adriatica

Ravenna, Anas sta lavorando intensamente per completare il rifacimento del ponte sul fiume Ronco, con l’obiettivo di risolvere entro febbraio i problemi di traffico sulla Statale Adriatica. La società ha avviato un’ultima fase di lavori per garantire una viabilità più sicura e fluida, dopo mesi di disagi causati dai cantieri. Un dettaglio che distingue questo intervento è l’utilizzo di nuove tecnologie per il consolidamento delle strutture, già in fase di installazione.

Ravenna è chiamata a gestire un ultimo sforzo per la conclusione dei lavori di rifacimento del ponte sul fiume Ronco, parte di un ampio intervento di Anas sulla statale Adriatica e sulla Ravegnana. L'obiettivo è completare la demolizione dell'impalcato esistente e il varo della nuova struttura metallica entro febbraio, con l'auspicio di risolvere una situazione di traffico complessa che da anni penalizza automobilisti e residenti. Un nodo cruciale della rete viaria romagnola. Il rifacimento del ponte sul Ronco rappresenta una tappa fondamentale di un più ampio progetto di ammodernamento della statale 16, un'arteria vitale per la Romagna.