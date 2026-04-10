Helena Prestes, conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello, è stata al centro di discussioni e commenti pubblici. Recentemente, ha ricevuto parole di elogio da un'altra ex concorrente del reality. La modella e influencer sta attraversando un momento positivo sia nella vita privata che nella carriera. La sua presenza nel programma ha suscitato interesse tra il pubblico, e le sue attività attuali attirano attenzione sui social e sui media.

Helena Prestes è stata tra le concorrenti del Grande Fratello più chiacchierate. La modella influencer sta vivendo un periodo d'oro sia dal punto di vista sentimentale che professionale. La 35enne è stata da poco annunciata come testimonial della nuova linea primavera-estate di Primadonna, un brand d'abbigliamento italiano. Per l'occasione, Domy De Fano, la visual director del marchio ha rilasciato un'intervista a Grazia dove ha rivelato i motivi che l'hanno portata a scegliere l'ex gieffina come volto della collezione. La donna ha dichiarato le seguenti parole: "Il volto della modella Helena Prestes dà corpo all'immagine di Primadonna. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, parole di elogio per l’ex gieffina: ecco quali

Helena Prestes e Javier Martinez, arrivano parole di elogio per la coppia: “Meritano questo successo”Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate dello spettacolo italiano.

Ex gieffina e quel tenero gesto per Helena Prestes e Javier Martinez: ecco qualeJavier Martinez e Helena Prestes continuano a far parlare di loro a distanza di ormai tempo dalla loro partecipazione al Grande fratello, dove hanno...

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Helena Prestes sotto accusa: la beneficenza si fa in silenzio, la replica dell’ex gieffinaHelena Prestes continua a tenere alta l'attenzione mediatica. In queste ore, l'ex concorrente del Grande fratello 2024 è rimasta vittima di un attacco ... ilsipontino.net

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Helena Prestes in abito da sposa… semplicemente incantevole Eleganza, classe e una bellezza che lascia senza parole #HelenaPrestes #Sposa #Eleganza #Beauty #FBLifeStyle - facebook.com facebook