Il Principe Harry ha negato le accuse mosse nei suoi confronti, affermando di voler rimanere parte della Famiglia Reale. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di attenzione mediatica crescente sul suo rapporto con i membri della famiglia. La questione ha riacceso il dibattito pubblico sulla relazione tra il membro della famiglia reale e le dinamiche interne all’istituzione.

Tornano puntuali, anche per il Principe Harry, le grandi domande sul suo rapporto con la Famiglia Reale. Durante una visita umanitaria in Ucraina, ha rilasciato un’intervista a ITV in cui ha tenuto a precisare un punto a lui molto caro, ovvero il suo legame con “The Firm”, che secondo molti si sarebbe ormai allentato definitivamente. Per Harry, però, le cose non stanno affatto così. Harry: “Farò sempre parte della Famiglia Reale”. Il momento clou dell’intervista è arrivato quando al Principe Harry è stato chiesto se si riconoscesse nella definizione di “ membro non attivo ” della Famiglia Reale, etichetta che ormai da anni viene usata per inquadrare la sua posizione istituzionale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Harry nega le accuse: “Farò sempre parte della Famiglia Reale”

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