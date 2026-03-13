Il regista Kevin Williamson ha annunciato che non sarà più coinvolto nella creazione di Scream 8, sottolineando che rimarrà sempre parte della famiglia della serie. Williamson, che ha scritto e prodotto i primi film della saga, ha comunicato la sua decisione senza dettagli sulle ragioni, confermando però il suo legame duraturo con la serie. La notizia è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche del regista.

Dopo essere stato il principale autore della saga slasher, Kevin Williamson ha deciso di farsi da parte e ha confermato che non scriverà né dirigerà il prossimo capitolo cinematografico La saga di Scream sembrava nuovamente essere finita nel dimenticatoio, ma dopo una lavorazione travagliata il settimo capitolo ha comunque soddisfatto le aspettative del pubblico con un ottimo incasso al box-office. Tuttavia, all'indomani di questo successo, 153 milioni di dollari su 45 milioni di budget, Kevin Williamson, autore storico della saga slaher, ha deciso di fare un passo indietro. Kevin Williamson non tornerà per Scream 8 Durante un'intervista con Hello Sidney, il regista ha dichiarato che non scriverà né dirigerà il potenziale seguito della saga horror della Paramount Pictures. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scream 8, il regista dice addio alla saga: "Farò sempre parte della famiglia"

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