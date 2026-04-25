Gutierrez | pressing totale e sogno Champions l’obiettivo è l’Europa

Miguel Gutierrez ha commentato la vittoria contro la Cremonese, sottolineando l’importanza di mantenere il pressing e di puntare alla qualificazione in Champions League. Ha evidenziato come la squadra stia lavorando con determinazione per raggiungere questo obiettivo e ha parlato delle sfide future nella corsa europea. Le sue parole si sono concentrate sulle prestazioni della squadra e sulla volontà di migliorare in vista delle prossime partite.

? Cosa sapere Miguel Gutierrez analizza la vittoria contro la Cremonese puntando alla qualificazione in Champions.. Il pressing alto in campo diventa la chiave tattica per l'obiettivo europeo.. Dopo il successo ottenuto contro la Cremonese, Miguel Gutierrez punta alla qualificazione in Champions League mantenendo alta la concentrazione per chiudere il campionato con il massimo obiettivo. Il terzino spagnolo ha analizzato la prestazione collettiva maturata nel match appena concluso, sottolineando come l’approccio mentale sia stato il motore della vittoria. Secondo quanto riferito dal calciatore, la capacità di mantenere un pressing costante nella metà campo avversaria è stata la chiave tattica che ha permesso di dominare l’incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gutierrez: pressing totale e sogno Champions, l’obiettivo è l’Europa Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte non si arrende: sogno vivo, ma la Champions resta l’obiettivo” I Guelfi e quel sogno Champions. Costanzi lancia la sfida all’EuropaUn titolo vinto nel 2025, il secondo nella storia del club, ma i Guelfi non si sono fermati al trionfo della scorsa stagione ed hanno continuato la...