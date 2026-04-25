Guerra per Mario Gila | il Napoli sfida i top club per il talento laziale

Il Napoli è tra le squadre che stanno seguendo da vicino il difensore della Lazio, Mario Gila, in vista di un possibile trasferimento. Oltre ai partenopei, anche Milan, Inter e Juventus hanno mostrato interesse per il giocatore. La Lazio sta considerando l'acquisto di Sergi Dominguez, della Dinamo Zagreb, come alternativa o sostituto di Gila nel caso si concretizzasse il trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, senza dettagli ufficiali sui tempi o le cifre.

? Cosa sapere Napoli, Milan, Inter e Juventus competono per il difensore della Lazio Mario Gila.. Il club biancoceleste punta Sergi Dominguez della Dinamo Zagreb per il possibile ricambio.. Il Napoli si inserisce nel mercato per Mario Gila, entrando in una competizione serrata con Milan, Inter e Juventus per l’acquisto del difensore della Lazio, mentre il club biancoceleste prepara già un sostituto. Il mercato estivo si preannuncia come un campo di battaglia tattica dove ogni movimento potrebbe scardinare gli equilibri delle difese più importanti d’Italia. Lo spagnolo Mario Gila, che ha firmato con la Lazio fino al 2027, è diventato l’obiettivo prioritario di diverse società di alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra per Mario Gila: il Napoli sfida i top club per il talento laziale Notizie correlate Gila Juventus, anche i bianconeri in corsa per il difensore della Lazio: sfida a tre club italiani e una big europea. Il puntodi Luca FiorettiGila Juventus, anche la Vecchia Signora in corsa per il difensore della Lazio: può partire la sfida a tre club di Serie A e una big... Ajax in trattativa per il colpo estivo: sfida con i top club europeiNel contesto del mercato estivo, l’Ajax sta sviluppando una mossa significativa per rafforzare la mediana con un giovane capitano proveniente dalla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gila suona la carica per la finale: il messaggio sui social; RAI - Mario Gila è il primo obiettivo del Napoli: Manna può bruciare la concorrenza di Milan e Inter per due motivi; Lazio, attesa per Gila. E sui social…; Lazio, Gila suona la carica: Ci aspetta una guerra. Mario Gila alza bandiera bianca? Le ultime in vista della sfida con l'UdineseMario Gila potrebbe alzare definitivamente bandiera bianca? Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli in vista della prossima sfida ... mondoudinese.it Futuro Gila, la Lazio ha individuato il presunto sostituto all’estero! Ecco di chi si trattaFuturo Gila, l’asta per lo spagnolo è aperta da un po’ di tempo! Tante le compagini sulle sue tracce. La Lazio individua il sostituto: il punto Il futuro di Mario Gila, difensore centrale spagnolo del ... lazionews24.com Durante Atalanta–Lazio, Mario Gila ha riportato un trauma contusivo/distorsivo lieve alla caviglia. Ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Salterà la gara di lunedì contro l’Udinese: non verranno presi rischi. L’obiettivo è provar - facebook.com facebook Le proteste di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, per gli episodi del gol annullato a Nikola Krstovic e del possibile rigore per fallo di mano di Mario Gila, avvenuti nella stessa azione (1/4) x.com