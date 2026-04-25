Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5, Marco Berry si è reso protagonista di un episodio in cui ha esagerato con Selvaggia Lucarelli, utilizzando l’espressione “l’attacco al muro”. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in studio e di chi ha seguito la diretta. Nessun altro dettaglio sui motivi o sulle conseguenze di questo episodio è stato reso noto durante la trasmissione.

Marco Berry è stato tra i protagonisti della diretta del Grande Fratello Vip appena andata in onda sui teleschermi di Canale 5. Nel corso della puntata, l'uomo si è reso protagonista di una pesante discussione con Alessandra Mussolini. Quest'ultima ha accusato il mago di aver usato una frase infelice a causa del suo cognome. Una lite che ha visto anche l'intervento di Selvaggia Lucarelli, che ha preso le difese dell'ex deputata europea. L'opinionista del Grande Fratello Vip rivolgendosi contro Marco Berry ha detto: "Io ho seguito la diretta anche nel pomeriggio e ci sei arrivato a dire quella frase. Hai detto parecchie cose che facevano riferimento al cognome Mussolini.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Marco Berry esagera con Selvaggia Lucarelli: “l’attacco al muro”

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