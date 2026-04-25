Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 24 aprile dodicesima puntata

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 si è conclusa ieri sera su Canale 5. Durante la puntata sono state annunciate le nomination e sono stati eliminati alcuni concorrenti. La conduzione è stata affidata a Ilary Blasi, che ha guidato l’episodio con la consueta presenza. I telespettatori hanno potuto seguire le dinamiche quotidiane e le decisioni prese all’interno della casa.

E’ da poco terminata la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 24 aprile 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 12a puntata di mercoledì 22 aprile. La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 24 aprile 2026 è iniziata con l’ingresso a sorpresa di Ilary Blasi nella casa. La conduttrice ha fatto una sorpresa ai concorrenti lasciando loro un messaggio segreto custodito in una busta stellare destinata ad Antonella Elia, prima finalista di questa stagione.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 24 aprile, dodicesima puntata Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 24 marzo, terza puntataSi è conclusa da poco la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 3 aprile, sesta puntataE’ terminata la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, undicesima puntata: cos'è successo il 22 aprile. Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 24 aprile | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 24 aprile del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Alessandra, Marco, Paola e Lucia? superguidatv.it Grande fratello vip 2026, diretta 24 aprile | Diretta: Ilary Blasi rivela il contenuto della busta oroLe anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip 2026 con la vendetta di Paola Caruso, l'ingresso di Ilary Blasi nella casa e la sorpresa per Lucia. ilsussidiario.net Grande Fratello. . ABRACADRABRAAA #GFVIP - facebook.com facebook