Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 24 aprile | Video Mediaset

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2026 trasmessa il 24 aprile, sono state annunciate le nomination dei concorrenti. Dopo la separazione e l’eliminazione dei due gruppi chiamati club economy e club gold, i partecipanti si sono trovati a dover indicare gli altri, creando una dinamica di confronto diretto. La serata ha visto quindi un momento di tensione tra i concorrenti, con le nomination che hanno coinvolto tutti i presenti in casa.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 24 aprile 12a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026. Questa sera cambia ancora una volta tutto. Ilary Balsi dallo studio: « Paola Caruso e Marco Berry sono già al televoto e faranno le nomination dal confessionale». Antonella Elia nomina Alessandra: « tutto sommato abbiamo un sacco di problemi » e Lucia « è una persona che non ho ben capito »;. Raul vota Lucia: « guardandomi intorno a questo tavolo è la persona che ha dato meno alla casa »;.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande fratello vip 2026 | rissa sfiorata durante le nomination | Antonella Elia vs Paola Caruso

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