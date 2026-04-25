? Cosa sapere Massimo Gramellini conduce In Altre Parole su La7 sabato 25 aprile alle 20.30.. Ospiti come Nicola Gratteri e Mary L. Trump analizzano storia, giustizia e politica internazionale.. Le precipitazioni intense previste per la serata di questo sabato 25 aprile richiederanno massima attenzione per chiunque si trovi a muoversi verso i centri abitati, specialmente se il tragitto prevede tratti stradali esposti a possibili allagamenti o visibilità ridotta. Per i pendolari che devono rientrare a casa dopo le attività pomeridiane, è fondamentale monitorare l’evolversi del temporale per evitare di rimanere bloccati in zone con scarso deflusso idrico, trasformando una semplice uscita serale in un complicato imprevisto logistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gramellini e ospiti d’eccezione: un mosaico di storia e musica

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