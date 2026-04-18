Sabato sera su La7 si terrà un nuovo appuntamento con un talk che coinvolge diversi esperti e ospiti. La trasmissione si propone di affrontare temi legati alla politica, alla storia e alla psiche, offrendo uno spazio di discussione aperto e approfondito. La presenza di un cast di rilievo arricchirà la serata, con interventi che spaziano tra vari settori del sapere. La puntata rappresenta un momento di confronto su questioni di attualità e di natura più complessa.

Il consueto appuntamento del sabato sera su La7 si prepara a una serata di riflessioni profonde e confronti serrati, con un cast di ospiti che spaziano dalla politica alla letteratura, fino alla psichiatria. In onda alle 20.30, Massimo Gramellini guiderà il programma In Altre Parole, proponendo un mosaico di storie e attualità che coinvolgerà un gruppo eterogeneo di personalità, tra cui spiccano i nomi di Corrado Formigli e Federico Rampini. La puntata del 18 aprile 2026 vedrà l’apertura tradizionale con l’editoriale curato da Gramellini, seguito da un dibattito che punta dritto ai nodi cruciali della settimana. Il giornalista Corrado Formigli, noto per la conduzione di Piazzapulita, sarà il primo ospite a confrontarsi con il conduttore per analizzare i fatti più rilevanti che hanno segnato l’agenda recente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gramellini e un cast d’eccezione: tra politica, storia e psiche

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