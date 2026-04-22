Infrastrutture logistica e trasporti al ministro Salvini le richieste e le priorità degli imprenditori toscani

A Prato, presso la sede di Confindustria Toscana, si è svolto un convegno dedicato a infrastrutture, logistica e trasporti. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle imprese locali, che hanno condiviso le proprie esigenze e priorità al ministro competente. L’obiettivo principale era discutere delle questioni legate alle reti di trasporto e alle infrastrutture strategiche per il settore industriale toscano.

Il presidente Maurizio Bigazzi chiede di colmare il gap: "La Toscana dell'export ha bisogno di connessioni efficaci verso l'esterno" PRATO – Si è tenuto a Prato nella sede di Confindustria Toscana il convegno Infrastrutture, logistica e trasporti: nodi del Paese, nodi dell’industria. I lavori del convegno sono stati aperti dalla presidente Fabia Romagnoli e da Maurizio Bigazzi, presidente Confindustria Toscana (associazione che ha coorganizzato l’incontro). La voce del comparto è stata portata al tavolo da Federico Albini presidente Sezione trasporti e logistica Confindustria Toscana Nord e da Nereo Marcucci coordinatore della commissione infrastrutture di Confindustria Toscana.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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