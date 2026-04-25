Un ex di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez ha risposto alle dichiarazioni fatte dalle due influencer. Francesco Monte ha commentato le affermazioni di Salemi e Rodriguez durante un’intervista, dopo che Salemi aveva ospitato Cecilia Rodriguez nel suo podcast “Non lo faccio x Moda”. Le dichiarazioni si sono concentrate sui rapporti passati tra le tre persone coinvolte.

Francesco Monte replica alle dichiarazioni di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Ecco cosa è emerso. Giulia Salemi nel suo podcast “Non lo faccio x Moda” ha ospitato Cecilia Rodriguez. Tra una domanda e l’altra le due donne hanno fatto riferimento ad un ex in comune, che si tratterebbe di Francesco Monte. La Salemi ha esordito: “Noi abbiamo un ex in comune molto lontano”. Cecilia ha aggiunto: “lo dimentico che sono stata fidanzata con lui e che io e te siamo state fidanzate con lui. Per tanto tempo avevo una persona che non era a favore di queste cose perché diceva che dovevo usare il suo, ma mi sembrava un pensiero un po’ retrogrado. Se uno si può divertire non ci trovo niente di male”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: un ex in comune risponde alle loro dichiarazioni

Notizie correlate

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi umiliano l’ex in comune, Monte minaccia vie legali (e il web si divide)Il mondo del gossip italiano è stato scosso da un botta e risposta al vetriolo che ha come protagonisti Francesco Monte e le sue due ex storiche,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Francesco Monte non voleva usare sex toys, diceva che doveva usare il suo…. Le confessioni di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi fanno infuriare l’ex tronista: Sedicenni rancorose; Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, stoccate bollenti sull’ex. Monte attacca: Pseudo paladine, gossip da sedicenni rancorose; Francesco Monte furioso con le ex Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi per le rivelazioni sui sextoy: Sedicenni rancorose; Scusate se a letto non sono stato all'altezza. Adolescenti rancorose. Lo sfogo di Monte dopo le rivelazioni hot di Salemi e Rodriguez.

Controversia per Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, Francesco Monte valuta azioni legaliUna chiacchierata inaspettata riaccende tensioni tra Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez e Francesco Monte: tra sarcasmo, accuse e possibili azioni legali ... notizie.it

Francesco Monte, la dura replica della fidanzata a Cecilia Rodriguez e Giulia SalemiDopo le rivelazioni intime di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez riguardanti il proprio ex, Francesco Monte, è intervenuta l’attuale fidanzata dell’ex tronista, Isabella De Candia. Ecco cosa ha detto. notizie.it

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, confessioni piccanti e stoccate agli ex: la replica di Monte - facebook.com facebook

Piccolo inconveniente per Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi: bloccati nel vagone di un treno... : IG/ @GiuliaSalemi x.com