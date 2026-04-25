Giro di vite sulle strade Mille sanzioni al mese

Negli ultimi quattro mesi, le forze dell'ordine hanno rilevato circa 4.000 infrazioni al Codice della strada. Durante questo periodo sono state ritirate 78 patenti e sequestrati 56 veicoli che non avevano l’assicurazione. La polizia ha intensificato i controlli per verificare il rispetto delle norme sulla circolazione, con un’attenzione particolare alle violazioni più frequenti. Il numero di sanzioni si aggira intorno alle mille ogni mese.

In circa quattro mesi la polizia locale ha accertato circa 4.000 violazioni al Codice della strada, con il ritiro di 78 patenti e il sequestro di 56 veicoli privi di assicurazione. E’ il bilancio dell’attività della locale di Persiceto dal primo gennaio ad oggi. "Nel corso dell’ultimo mese – spiega Luca Nasci, comandante della polizia locale –, sono state intensificate in modo significativo le attività di controllo e presidio del territorio, operando spesso in sinergia con le altre forze di polizia per garantire maggiore sicurezza alla comunità. Sul fronte della sicurezza stradale, sono stati potenziati i posti di controllo, anche grazie all’impiego di moderni sistemi di lettura targhe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro di vite sulle strade. Mille sanzioni al mese ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo Notizie correlate Leggi anche: Giro-E Enel 2026, oltre 1.000 km in sella alle bici elettriche sulle strade del giro d'Italia dal 12 al 31 maggio Giro di vite sull'abbandono dei rifiuti, scattano trenta sanzioniSette invece sono le persone denunciate dalla polizia locale per occupazione abusiva di immobili pubblici, appropriazione indebita e lesioni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giro di vite sulla sicurezza in centro. Accese 15 nuove telecamere; Decreto Sicurezza è legge: TESTO in Gazzetta Ufficiale. Daspo urbano più flessibile, nuovo giro di vite sui coltelli e più tutele per il personale Ata; Giro di vite sulle strade. Mille sanzioni al mese; EPATITE A, GIRO DI VITE DEI NAS SU FRUTTIVENDOLI E PESCHERIE: 600 CHILI DI ALIMENTI SEQUESTRATI. Il Dipartimento di Stato segnala giro di vite sulla distillazione dei modelli AI cinesiInvesting.com - Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ordinato una spinta diplomatica globale per evidenziare quelli che descrive come sforzi su scala industriale da parte delle aziende cinesi ... it.investing.com Giro di vite UE sul petrolio di Mosca: affondata la flotta ombra e sigilli ai terminal del gassanzioni energia Russia flotta ombra Il 20esimo pacchetto di sanzioni colpisce le rotte dell'oro nero e i metalli critici del Cremlino. S ... energiaoltre.it Estate 2000 un imprenditore calabrese annuncia di aver rilevato dai Versace il 100% della storica Viola Reggio Calabria di Basket. Parte con proclami roboanti, nel giro di una settimana è capace di : - ingaggiare l'allora allenatore più importante di Italia con tri - facebook.com facebook Giro di telefonate in casa #Juventus Come raccontato dal direttore @romeoagresti dalle parti della Continassa qualcosa di muove per i parametri zero, diversi nomi sul taccuino x.com