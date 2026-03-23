I Marines le navi anfibile e gli scenari per lo sbarco in Iran | cosa può succedere

Gli Stati Uniti hanno mobilitato un secondo gruppo da assalto anfibio in quella che si crede possa essere una manovra preparatoria in vista di un possibile sbarco in Medio Oriente. La nave tipo LHD (Landing Helicopter Dock) Uss “Boxer”, di classe Wasp, ha lasciato il porto di San Diego il 18 marzo, accompagnata da altre due unità da assalto anfibio la Uss “Portland” e la Uss “Comstock”, con a bordo l'11esimo MEU (Marine Expeditionary Unit) forte di circa 2200 soldati. Le tre navi, formano un ARG (Amphibious Ready Group), che con adeguata scorta sono in grado di effettuare sbarchi anfibi in territorio ostile. I Marines sono già in rotta per il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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