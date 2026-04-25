Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello VIP si è verificato un episodio di tensione tra due concorrenti. Durante un confronto, una concorrente ha rivolto insulti all’altra, definendola “stupida”, “cretina” e “mongoloide”. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni tra i telespettatori, che hanno seguito con interesse quanto accaduto all’interno della casa.

Nella Casa del Grande Fratello VIP le tensioni sono ormai alle stelle e quanto accaduto nelle ultime ore ha lasciato il pubblico senza parole. Protagonista assoluta, ancora una volta, è Paola Caruso, che durante una notte infuocata si è resa protagonista di uno sfogo durissimo contro diversi coinquilini, tra cui Francesca Manzini. Secondo quanto riportato da diverse fonti online, tutto sarebbe iniziato nelle prime ore del mattino, quando un banale disguido legato al letto ha acceso la miccia di una lite destinata a degenerare rapidamente. La discussione tra Paola Caruso e Francesca Manzini è partita da una questione apparentemente insignificante: il posto letto occupato in assenza della showgirl.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Paola Caruso insulta Francesca Manzini: “Stupida, cretina, mongoloide”

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