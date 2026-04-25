GF Vip nella notte l’assurdo sfogo di Paola VIDEO | Che livello di mer*a non hanno rispetto Sono una massa di… La regia cambia inquadratura

Nella notte, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, un confronto tra due concorrenti ha portato a un acceso sfogo. Paola Caruso ha rivolto parole dure nei confronti di un’altra partecipante, usando toni molto forti e offensivi. La scena è stata ripresa dalla regia, che ha cambiato inquadratura durante il momento di tensione. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Nella notte nella casa del Grande Fratello Vip, Paola Caruso, è andata in camera da letto e ha cominciato a sbottare contro la Francesca Manzini, usando toni molto duri: “Follia, questa è proprio una stron*a. Questi meritano le mazzate che non hanno preso. Non hanno rispetto per nessuno. Io non ci parlo più, devono andare. L'articolo GF Vip, nella notte l’assurdo sfogo di Paola (VIDEO): “Che livello di mer*a, non hanno rispetto. Sono una massa di.” La regia cambia inquadratura proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Grande Fratello Vip, bacio nella notte per Lucia Ilardo: la regia cambia inquadraturaA distanza di una settimana dall’inizio del reality show è scattato il primo vero bacio tra due concorrenti: bacio che nessuno si aspettava! A... Leggi anche: Renato e Lucia, notte bollente al GF Vip: lenzuola sospette e regia costretta a cambiare inquadratura Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Una richiesta per la notte da parte di Freezzolino Video; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi umilia in diretta Renato Biancardi che si sfoga nella notte; Nicolò Brigante pronto a lasciare il GF Vip: Non ce la faccio più; Grande Fratello Vip, allarme Nicolò: Me ne vado, l'ho già detto agli autori. E Renato esplode contro Ilary Blasi. GF Vip, notte di caos: Marco Berry contro Selvaggia LucarelliNotte di tensione al GF Vip: Marco Berry scatena la polemica dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli, tra accuse, sfoghi e social in rivolta ?? #GFVIP #GrandeFratelloVip #SelvaggiaLucarelli #MarcoBe ... quilink.it GF Vip, notte di tensione: Marco Berry contro Selvaggia Lucarelli, scoppia la bufera dopo la frase chocLa tensione nella casa del Grande Fratello Vip è esplosa dopo la dodicesima puntata, con un acceso botta e risposta che ha coinvolto Marco Berry , Alessandra Mussolini e ... torresette.news Il Gf Vip viene prolungato grazie all'amore del pubblico a casa - facebook.com facebook Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com