GF VIP Ilary Blasi entra nella casa con look sporty chic

Durante una puntata del GF VIP, la conduttrice del programma è entrata improvvisamente nella casa, portando con sé una busta dorata. La sua presenza è stata annunciata senza preavviso, creando scompiglio tra i partecipanti. La conduttrice ha scelto un outfit sporty chic per l’occasione, attirando l’attenzione di tutti i presenti. L’intervento ha suscitato reazioni tra i concorrenti e i telespettatori.

Incursione di Ilary Blasi al GF VIP. La conduttrice del reality di Canale 5 entra a sorpresa nella casa con una busta gold. Si comporta come una coinquilina. Beve un bicchiere di latte, emulando Alessandra Mussolini; poi prende due caramelle da portare alle opinioniste in studio. Fasciata in un completo con gonna a vita alta modello tubino, e t-shirt bianca che sdrammatizza il total black look, rendendolo più easy, per la dodicesima puntata la timoniera del Grande Fratello VIP indossa una combo moda che fa subito anni Novanta.. La scelta dell’abito firmato Laura Iacobucci, stessa stilista dell’ottava puntata del GF VIP, segue lo stile sporty chic.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - GF VIP, Ilary Blasi entra nella casa con look sporty chic Notizie correlate GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI ENTRA NELLA CASA PER UN ANNUNCIOVenerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip si allunga, Ilary Blasi sorprende tutti in diretta: Il pubblico vi ama; Grande Fratello VIP: Ha inizio la dodicesima puntata di Grande Fratello VIP Video; Grande Fratello Vip, gli ascolti non sono l'unico problema di Ilary Blasi: le polemiche in vista della finale rischiano di affossare tutto; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi entra in casa e stravolge il gioco: (quasi) tutti in nomination. Ilary Blasi si prende una pausa dal GF Vip: fuga da sogno a Capri con Bastian Muller e la figlia IsabelIlary Blasi si concede una pausa dal GF Vip e vola a Capri con Bastian Muller e la figlia Isabel tra relax e lusso. rumors.it Ilary Blasi si prende una pausa dal GF Vip: a Capri con Bastian Muller e la figlia Isabel, guardaIlary Blasi si prende una pausa dal GF Vip: a Capri con Bastian Muller e la figlia ultimogenita avuta da Totti, Isabel, guarda ... gossip.it Tanti auguri a Ilary Blasi. La conduttrice compie oggi 45 anni. - facebook.com facebook