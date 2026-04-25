GF Vip caos e vendette | Mussolini divide la casa con il suo 8

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 24 aprile, Alessandra Mussolini ha ricevuto un voto di otto. La sua presenza nel programma ha generato tensioni tra i concorrenti, con alcune persone che hanno espresso opinioni contrastanti. La situazione nella casa si è fatta complessa a causa di alcuni comportamenti e vendette tra i partecipanti, che hanno portato a discussioni animate e divisioni evidenti tra i coinquilini.

? Cosa sapere Alessandra Mussolini ottiene voto 8 nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 24 aprile.. Lo scontro tra Antonella Elia e Paola Caruso porta valutazione zero per entrambe le concorrenti.. Venerdì 24 aprile, la porta rossa del Grande Fratello Vip ha scatenato una tempesta di liti e vendette proprio mentre il pubblico elaborava le nuove pagelle dopo il ritorno in onda seguito a Ilary Blasi. La puntata straordinaria di ieri ha ribaltato i rapporti di forza nella casa, portando sul tavolo dinamiche feroci che hanno diviso i concorrenti. Tra balletti piacevoli e scontri verbali pesanti, il gioco si è infiammato, rendendo le valutazioni della redazione e dei telespettatori estremamente polarizzate.🔗 Leggi su Ameve.eu

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