Ibiza Altea, ex concorrente del GF VIP 8, ha condiviso sui social media il motivo per cui non si è presentata in studio dopo essere stata eliminata il 7 aprile 2026. La partecipante ha spiegato le ragioni della sua assenza, senza fornire dettagli aggiuntivi. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione dei fan e degli altri partecipanti, che hanno seguito con interesse le sue parole.

Ibiza Altea, ex concorrente del GF VIP 8, ha spiegato sui social il motivo della sua assenza in studio dopo l’eliminazione avvenuta il 7 aprile 2026. La modella, protagonista anche di un confronto con Blu Barbara Prezia nella puntata successiva, non è apparsa tra gli ex gieffini presenti in diretta, scelta che ha incuriosito molti spettatori. A una domanda ricevuta su Instagram, ha risposto in modo diretto, chiarendo la sua posizione. Il compenso stabilito per la conduzione di Ilary Blasi L’eliminazione dal GF VIP 8. Ibiza Altea è stata eliminata nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 8, andata in onda il 7 aprile 2026. Dopo l’uscita dalla Casa, è tornata momentaneamente protagonista durante un confronto con Blu Barbara Prezia, che sarebbe stata eliminata nei giorni successivi.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP 8: Ibiza Altea svela il vero motivo della sua assenza in studio

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