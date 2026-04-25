GF Vip 2026 sondaggio televoto oggi | chi sarà eliminato il 28 aprile

Oggi si svolge il sondaggio del televoto per il Grande Fratello Vip 2026, con i telespettatori chiamati a scegliere chi eliminare nella tredicesima puntata prevista per il 28 aprile. I concorrenti ancora in gara sono Alessandra Mussolini, Paola Caruso, Marco Berry e Lucia Ilardo, tutti in bilico tra permanenza e uscita. La decisione finale sarà presa dai telespettatori attraverso il voto a distanza.

Chi sarà eliminato al Grande Fratello Vip 2026 nella tredicesima puntata? Al televoto ci sono Alessandra Mussolini, Paola Caruso, Marco Berry e Lucia Ilardo. Mentre due di loro sono a rischio eliminazione perché hanno già perso le recenti sfide, gli altri sono stati nominati dai loro coinquilini. Al momento, la prima e unica finalista è Antonella Elia. Nel frattempo, ecco che nella dodicesima puntata, con una busta oro consegnata direttamente da Ilary Blasi, i concorrenti hanno scoperto che questa edizione durerà di più. La notizia ha sorpreso i gieffini e, ovviamente, ha nuovamente ribaltato le dinamiche del gioco. Ma vediamo insieme cosa ci dice il sondaggio che abbiamo aperto sul nuovo televoto a eliminazione.🔗 Leggi su Latuafonte.com

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