A Genova si preparano le celebrazioni per il 25 aprile, con una serie di eventi che coinvolgono diverse location della città. La giornata prevede cortei, cerimonie ufficiali e iniziative culturali, che si svolgono tra il Cimitero di Staglieno e altri punti di rilievo nel centro cittadino. Sono previste diverse attività per commemorare l'81esimo anniversario della Liberazione, coinvolgendo cittadini e istituzioni.

Tutto pronto per le celebrazioni ufficiali del 25 aprile. Genova festeggia l'81esimo anniversario della Liberazione con un ricco programma di cerimonie istituzionali e appuntamenti culturali, tra il Cimitero di Staglieno e i principali luoghi simbolici del centro cittadino. Gli appuntamenti sono.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’UnitàBologna, 23 aprile 2026 — Bologna si prepara a vivere il 25 aprile con un programma ricchissimo che intreccia cerimonie istituzionali e un fitto...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Genova festeggia il 25 aprile: il programma ufficiale tra corteo e iniziative; Genova Antifascista, il corteo per le vie della città alla vigilia del 25 aprile; Cosa fare a Genova e dintorni nel week end della Festa della Liberazione: tutti gli appuntamenti per sabato 25 e domenica 26 aprile; SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO: GENOVA CELEBRA LA LIBERAZIONE. IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI.

25 Aprile, il corteo nel centro di Genova: percorso e strade chiuse. Primocanale in diretta dalle 10Corteo nel centro cittadino e diversi eventi a Genova in occasione dell'81esimo anniversario della Festa della Liberazione, in programma domani, sabato 25 aprile. Genova celebra questa giornata con un ... primocanale.it

Cosa fare a Genova e dintorni nel week end della Festa della Liberazione: tutti gli appuntamenti per sabato 25 e domenica 26 aprileIl Festival diffuso Eraora, la nona edizione di Vinicoli, la Fiera di Santa Zita, il Vegan Festival in Villa Bombrini, la sagra della porchetta a San Colombano, FlorArte a Arenzano, la Sagra Fave e Sa ... lavocedigenova.it

Peruanos En Liguria-Italia. . #eraora | "ERAORA", il festival che festeggia il 25 aprile Genova celebra gli 81 anni dalla Liberazione dal nazifascismo con un tradizionale programma di cerimonie istituzionali affiancato, quest’anno, da un calendario di iniziative c - facebook.com facebook