L'allenatore della squadra di calcio ha dichiarato che il vero cuore della squadra sono i tifosi e la società, non lui stesso. Dopo la vittoria e la buona prestazione contro il Bologna, ha espresso fiducia nella possibilità di raggiungere il quarto posto in classifica. Ha inoltre commentato l'importanza del supporto dei tifosi e ha invitato a crederci, sottolineando la soddisfazione per l'andamento recente della squadra.

Una vittoria che dà speranza al termine di una settimana a dir poco movimentata. La Roma di Gasperini ha battuto il Bologna e si è rimessa in scia della Juve in attesa del match dei bianconeri a San Siro contro il Milan. Si tratta del primo successo del post Ranieri. Ma il tecnico ora vuole parlare solo di calcio. "Non è stato difficile per niente tenere alta la concentrazione in questa settimana particolare che era movimentata solo fuori da Trigoria - conferma Gasp -. Questi sono ragazzi che mi hanno sempre seguito, da mesi li ringrazio di questo. Hanno sempre la giusta concentrazione. Chiaro che quando abbiamo la possibilità di recuperare giocatori in più siamo più competitivi".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp: "Il centro della Roma non sono io, ma i tifosi e la società. Quarto posto? Crediamoci"

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