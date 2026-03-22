La Roma deve archiviare la delusione dell'Europa League dopo l'eliminazione contro il Bologna e focalizzarsi sulla volata Champions, dove deve rincorrere sia la Juventus che il Como. Gasperini domenica sfida un Lecce a caccia di punti fondamentali per la salvezza e dovrà fare a meno ancora di Soulé e Dybala ma anche di Koné, infortunatosi nel match di Europa League, che starà fermo circa un mese dopo un'altra ricadua muscolare. Assente anche Wesley per squalifica, insomma la Roma è in piena emergenza e si affida alla qualità di Malen e al momento di forma di Pisilli, convocato da Gattuso per gli spareggi Mondiali. Il passo falso della Juve contro il Sassuolo, però, offre alla Roma la chance di agganciare i bianconeri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma-Lecce, formazioni ufficiali e dove vederla: Gasp si affida (ancora) a Malen per rincorrere il quarto posto

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