Garlasco per Sempio ora è vicina la chiusura delle indagini

A Garlasco si avvicina la conclusione delle indagini per Andrea Sempio, che da mesi si attendeva questa fase. A gennaio, durante un’intervista a Verissimo, l’uomo aveva dichiarato che un eventuale rinvio a giudizio era molto probabile, auspicando di arrivare presto a un’udienza preliminare. La chiusura delle indagini potrebbe arrivare a breve, segnando un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

Lui, in un certo senso, se l’aspettava da mesi: a gennaio, intervistato dalla trasmissione di Canale 5 Verissimo, Andrea Sempio, spiegava che l’ipotesi di un suo rinvio a giudizio era abbastanza probabile, «nel senso che ci aspettiamo di arrivare a un’udienza preliminare. Vedremo poi, noi puntiamo al proscioglimento ovviamente. Non ci sembra ci siano elementi per andare oltre». Dall’inverno alla primavera e il quadro pare radicalmente cambiato. Con una costante, però: quella del possibile rinvio a giudizio che adesso, con questo nuovo passo verso la revisione del processo ad Alberto Stasi, potrebbe addirittura accelerare. La procura di.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Delitto di Garlasco, attesa per la chiusura delle indagini - Ore 14 del 06/03/2026

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