? Cosa sapere Durante Affari tuoi su Raidue una telespettatrice cita Faccetta nera per il suo gatto.. L'episodio avviene durante la diretta dell'ottantunesimo anniversario della Liberazione nazionale.. Durante la diretta di Affari tuoi su Raidue, trasmessa in occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, una telefonata con una telespettatrice ha scatenato un momento di estremo imbarazzo tra i conduttori Flavio Montrucchio e Anna Falchi. Il programma condotto da Michele Guardì si è trovato a gestire una situazione surreale quando una donna, collegata telefonicamente per condividere un aggiornamento sulla propria salute, ha menzionato il nome che avrebbe voluto assegnare al suo gatto nero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaffe shock in diretta: il nome del gatto che gela il conduttore

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