La trasmissione chiude Rai decisione shock | il conduttore non ci sta sfogo in diretta

Nella serata di lunedì, durante la trasmissione in diretta, è stata annunciata la chiusura del programma televisivo. La decisione ha suscitato reazioni immediate e un acceso sfogo del conduttore, che ha espresso il suo disappunto in diretta. La vicenda ha portato alla luce un confronto tra il conduttore e i responsabili della rete, con il futuro del programma al centro di un dibattito pubblico.

Programmi Tv, in casa Rai si è aperto un nuovo fronte di tensione dopo quanto accaduto durante la diretta del lunedì sera: al centro della vicenda c’è il futuro del programma Lo stato delle cose e il confronto, diventato pubblico, tra il conduttore e i vertici di Viale Mazzini. Il nodo riguarda una decisione che, secondo quanto emerso in trasmissione, porterebbe alla conclusione del format nonostante i dati di ascolto comunicati durante l’ultima puntata. Chiusura del programma Rai: i numeri della puntata del 7 aprile 2026. La puntata di Lo stato delle cose andata in onda il 7 aprile 2026 ha registrato, secondo quanto riferito, oltre il milione di spettatori e uno share dell’ 8,2%.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “La trasmissione chiude”. Rai, decisione shock: il conduttore non ci sta, sfogo in diretta Massimo Giletti, “Lo Stato delle Cose” chiude in anticipo. Sfogo in diretta e replica RaiMassimo Giletti conduce “Lo Stato delle Cose“ ogni lunedì su Rai 3, da ormai due stagioni. Olimpiadi, la decisione shock della Rai: “Tu proprio no!”. Cosa succedeLa Rai cambia improvvisamente voce per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali, segnando una scelta che arriva dopo giorni di tensioni...