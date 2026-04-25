Fuggito da una comunità arrestato a Legnago 18enne ricercato

Un ragazzo di 18 anni, di origine africana, è stato arrestato ieri a Legnago dalla polizia ferroviaria. L’arresto è avvenuto durante un controllo all’interno della stazione ferroviaria, in un'area dedicata ai viaggiatori. Il giovane era ricercato dopo essere fuggito da una comunità e si trovava nella zona quando è stato fermato dagli agenti.

Un cittadino africano di 18 anni è stato arrestato dalla polizia nella stazione ferroviaria di Legnago, dove gli agenti della Polfer erano impegnati nei consueti controlli all’interno dell’area riservata ai viaggiatori.Il giovane si trovava nei locali della stazione ed ha attirato l’attenzione.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Clonatore di carte di credito arrestato a Pavia: era un ricercato internazionale fuggito dalla CaliforniaAccusato di frode elettronica e furto d'identità per cui rischia 10 anni di reclusione negli Stati Uniti, un uomo di 39 anni - proveniente dalla... Ricercato per una rapina da 40mila euro a Cremona, arrestato a Gravellona ToceRicercato per una rapina commessa a ottobre a Cremona, è stato arrestato lunedì 23 febbraio a Gravellona Toce. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fermato in Olanda il diciassettenne evaso dal Ferrante Aporti: sarà riportato in Italia; Bologna, rapina con coltello in via Clavature: fermato un minore, era fuggito dopo l'aggressione; Tradito dal nervosismo al volante: arrestato neo 18enne ricercato da mesi; Evasione da comunità: fermato a Lamezia il 42enne in fuga. Fuggi fuggi da Fratelli D'Italia, in consiglio comunale via anche Andrea Lucci che passa al misto (ora più numeroso di Lega e Fdi)BOLZANO. Non è passata nemmeno una settimana dall'uscita del consigliere comunale Giuseppe Martucci, che Fratelli D'Italia perde un altro pezzo. (QUI l'articolo nel quale vi abbiamo parlato dell'ultim ... ildolomiti.it Anziana in viale Dante ferita da un giovane che dopo il colpo è fuggito in bicicletta, filmato dalle telecamere di sicurezza della zona - facebook.com facebook Ecco il video dei banditi che entrano nella #banca di #Napoli. I rapinatori sono poi fuggiti attraverso un tunnel scavato nell'anticamera del caveau. I #carabinieri danno la caccia ad una banda composta da sei-otto persone. #Tg1 x.com