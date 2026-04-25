Francesco Daniele | Corro nel nome di papà Pino e voglio laurearmi La musica? Eredità pesantissima meglio non rischiare

Un giovane atleta ha dichiarato di correre per onorare la memoria di suo padre e di voler ottenere la laurea. Ha anche spiegato che, per lui, la musica rappresenta un’eredità molto forte e preferisce non rischiare di rischiare di rovinarla. In passato, ha commentato che il blues dei pistoni potrebbe non essere stato apprezzato dal suo genitore, poiché considerato troppo veloce e brutale per essere melodico.

Il blues dei pistoni forse a papà non sarebbe piaciuto, una musica troppo veloce e brutale per diventare melodia. Ma Francesco Daniele, figlio della leggenda della nostra musica Pino, non avrà tempo per pensare a una canzone oggi e domani, mentre debutterà nell’abitacolo di una Lamborghini Huracán della DL racing (iniziali di Diego Locanto, ex pallavolista professionista e poi pilota) sul circuito di Imola, nella prima tappa del campionato italiano GT. A 20 anni, Francesco ha scelto una carriera completamente diversa, senza abbandonare lo studio. In pista nessuno gli farà sconti per il suo cognome, ma la sua è una bella storia da raccontare. Resa possibile dal supporto della scuderia milanese, di Alberto Di Folco e Lorenzo Petrucci, rispettivamente Head Coach e Ceo e Director of Operations and Institutional Relations di TooFast Academy.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Daniele: “Corro nel nome di papà Pino e voglio laurearmi. La musica? Eredità pesantissima, meglio non rischiare” Notizie correlate Chi è Alessandro Daniele, il figlio di Pino Daniele al centro della battaglia sull’ereditàA più di dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la sua eredità continua a far discutere. Leggi anche: Il figlio di Pino Daniele al volante: l'esordio di Francesco nel campionato italiano GT Una raccolta di contenuti Francesco Daniele all'esordio nell'automobilismo, il figlio del mito della musica parte dal Gt SprintFrancesco Daniele, figlio del mito della musica italiana Pino Daniele, sta per esordire nell'automobilismo. (ANSA) ... ansa.it Francesco Daniele, figlio d'arte, esordisce nel GT Sprint a ImolaFrancesco Daniele, figlio del celebre musicista Pino Daniele, è pronto al suo debutto nell'automobilismo. Il ventenne sarà schierato dal team DL Racing nel primo round del Campionato Italiano GT Sprin ... it.blastingnews.com