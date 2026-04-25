Dopo tre anni di convivenza, Francesca Manzini e Marco Scimìa hanno deciso di interrompere la loro relazione. La coppia, nota per la somiglianza tra l’attore e il sosia di Depp, ha messo fine alla convivenza senza rivelare i motivi. La notizia è stata diffusa attraverso fonti vicine ai protagonisti, senza ulteriori dettagli riguardo alle ragioni della separazione.

? Cosa sapere Francesca Manzini e Marco Scimìa interrompono la convivenza dopo tre anni di relazione.. Differenze economiche e gestione del figlio di Scimìa causano la rottura a San Valentino.. La storia d’amore tra la conduttrice radiofonica Francesca Manzini e il sosia di Johnny Depp, Marco Scimìa, si è conclusa definitivamente dopo un percorso iniziato tra i social nel settembre 2021 e culminato in una rottura avvenuta durante una cena a San Valentino 2024. Mentre la protagonista del Grande Fratello cerca ora nuovi stimoli sentimentali al di fuori della Casa, il racconto del legame con Scimìa rivela una serie di scossoni che hanno segnato tre anni di convivenza e distanze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francesca Manzini e il sosia di Depp: finisce la storia dopo 3 anni

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