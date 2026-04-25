FOTO Benevento Primavera di misura sullo Spezia | decide un guizzo di Borrelli

Nel campionato Primavera 2, il Benevento ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva e la terza casalinga, battendo 1-0 lo Spezia all'Avellola. La rete decisiva è arrivata da un'azione di Borrelli, che ha sbloccato il risultato nel corso della partita. La vittoria permette ai padroni di casa di mantenere vive le speranze di qualificarsi ai play-off.

Nel torneo Primavera 2, secondo successo di fila (terzo di seguito in casa) per il Benevento Primavera che all’Avellola si è imposto 1-0 sullo Spezia, vittoria che apre una tenue speranza di agguantare i play off. Contro una compagine ligure in piena corsa per agguantare gli spareggi (Spezia quinto a quota 45), il Benevento Primavera ha disputato una gara sempre a mille all’ora sfiorando nel primo tempo più volte il vantaggio. Il punteggio si è sbloccato nella ripresa quando al 24’ è stata di Borrelli la zampata vincente che ha deciso il match. Benevento: Mandato, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio (36’st Manuzzi), Squillante, Formicola, Milucci (12’st Grilli), Donatiello (20’st Scalici), Soprano, Giugliano (36’st Miranda), Borrelli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Benevento Primavera di misura sullo Spezia: decide un guizzo di Borrelli Notizie correlate FOTO/ Primavera 2, Benevento: all’Avellola decide Manuzzi, i giallorossini tornano alla vittoriaTempo di lettura: < 1 minutoNel torneo Primavera 2, dopo il ko di Terni è tornato alla vittoria il Benevento Primavera (38) superando 1-0 il Pisa... FOTO/ Primavera 2, Benevento-Salernitana 3-0: derby senza storia all’AvellolaTempo di lettura: 2 minutiNel torneo Primavera 2, torna il sorriso in casa giallorossa con il Benevento Primavera che si è sbarazzato con un netto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Benevento U19; Benevento Primavera, un gol di Manuzzi piega il Pisa (TUTTE LE FOTO); PRIMAVERA 2, BENEVENTO-SPEZIA I CONVOCATI; Tabellino partita Benevento U19 vs Empoli U19. RUGBY – Serie B – L’IVPC Benevento cede in casa contro la capolista Primavera Roma 14 a 45.Il Benevento ospita nella diciassettesima giornata (nona del ritorno) la Primavera che ha dominato il campionato ottenendo la promozione in serie A con due giornate d’anticipo. Pomeriggio dal cielo ve ... sanniosport.it Battuto il Benevento. La Primavera ci credeBENEVENTO: Mandato (dal 1’ s.t. Suppa), Kwete, Nonga, Del Gaudio, Squillante, Formicola, Manuzzi (dal 36’ s.t. Milucci), Scalici (dal 11’ s.t. Grilli), Miranda ... ilrestodelcarlino.it Sfide importanti per le formazioni di Schiavi e Festa in terra umbra. La Primavera ospita lo Spezia #Benevento - facebook.com facebook