FOTO Benevento Primavera di misura sullo Spezia | decide un guizzo di Borrelli

Da anteprima24.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato Primavera 2, il Benevento ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva e la terza casalinga, battendo 1-0 lo Spezia all'Avellola. La rete decisiva è arrivata da un'azione di Borrelli, che ha sbloccato il risultato nel corso della partita. La vittoria permette ai padroni di casa di mantenere vive le speranze di qualificarsi ai play-off.

Nel torneo Primavera 2, secondo successo di fila (terzo di seguito in casa) per il Benevento Primavera che all’Avellola si è imposto 1-0 sullo Spezia, vittoria che apre una tenue speranza di agguantare i play off. Contro una compagine ligure in piena corsa per agguantare gli spareggi (Spezia quinto a quota 45), il Benevento Primavera ha disputato una gara sempre a mille all’ora sfiorando nel primo tempo più volte il vantaggio. Il punteggio si è sbloccato nella ripresa quando al 24’ è stata di Borrelli la zampata vincente che ha deciso il match. Benevento: Mandato, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio (36’st Manuzzi), Squillante, Formicola, Milucci (12’st Grilli), Donatiello (20’st Scalici), Soprano, Giugliano (36’st Miranda), Borrelli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - FOTO/ Benevento Primavera di misura sullo Spezia: decide un guizzo di Borrelli

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