Nel torneo Primavera 2, il Benevento Primavera ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Pisa all’Avellola, grazie a un gol di Manuzzi. La squadra giallorossina torna così al successo dopo la sconfitta precedente a Terni. Attualmente i campani si trovano a 7 punti dalla zona playoff, con soli tre turni rimasti alla fine della stagione regolare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel torneo Primavera 2, dopo il ko di Terni è tornato alla vittoria il Benevento Primavera (38) superando 1-0 il Pisa (42) all’Avellola ed ora sono 7 le lunghezze di ritardo dalla zona play off, ma alla fine della regular season mancano solo 3 turni. Contro una compagine toscana alla ricerca di punti per agguantare gli spareggi, i giallorossini hanno offerto una prova ottima sbloccando il punteggio al 18’ della ripresa con un sinistro in area di Manuzzi. Poi la squadra di mister De Angelis è stata brava a serrare le fila chiudendo tutti i varchi fino al triplice fischio. Nel prossimo turno il Benevento Primavera ospiterà lo Spezia nel secondo impegno casalingo consecutivo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Primavera 2, Benevento: all’Avellola decide Manuzzi, i giallorossini tornano alla vittoria

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