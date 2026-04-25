Formazioni ufficiali Bologna Roma | le scelte di Italiano e Gasperini per il match di Serie A

Le squadre di Bologna e Roma hanno annunciato le formazioni ufficiali in vista della 34ª giornata di Serie A, valida per la stagione 202526. Entrambe le compagini hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo, con le rispettive panchine che hanno confermato le scelte per questa partita. La sfida si svolgerà in un orario stabilito, con le formazioni che sono state rese note poco prima del calcio d'inizio.

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