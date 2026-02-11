Fisco | addio controlli a tappeto spazio a banche dati e collaborazione volontaria con i contribuenti

Le autorità fiscali italiane cambiano rotta. Addio ai controlli a tappeto, ora si punta su analisi più mirate. Utilizzano banche dati condivise e cercano di coinvolgere i contribuenti, sperando di ridurre l’evasione senza fermare le verifiche a casaccio.

L’amministrazione finanziaria italiana punta su un approccio più mirato nella lotta all’evasione fiscale, abbandonando le tradizionali “pesche a strascico” a favore di analisi basate sull’interoperabilità delle banche dati e su una nuova collaborazione con i contribuenti. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento di rotta, evidenziando i risultati ottenuti attraverso il concordato e le prospettive positive per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. L’obiettivo è un rapporto più trasparente e collaborativo tra fisco e contribuenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate avvia un’intensificazione delle attività di controllo fiscale.

