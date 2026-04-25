Nel fine settimana del 25 aprile, oltre diecimila persone provenienti dalla Puglia hanno scelto di trascorrere il tempo in agriturismo. La Coldiretti regionale ha diffuso un comunicato in cui si evidenzia questa partecipazione numerosa, frutto della voglia di scoprire le strutture e le tradizioni locali. I dati indicano un aumento rispetto agli anni precedenti, con molte famiglie e gruppi che hanno optato per questa soluzione di vacanza.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Nel fine settimana del 25 aprile sono stati oltre 10mila i pugliesi che hanno scelto l’agriturismo per trascorrere la Festa della Liberazione, seguendo un andamento nazionale che vede quasi un italiano su due festeggiare fuori casa e orientarsi soprattutto verso gite e picnic, nonostante una collocazione del calendario poco favorevole. La stima arriva da Coldiretti Puglia, sulla base dei dati di Terranostra regionale che riunisce gli agriturismi di Campagna Amica, e conferma come la campagna continui a rappresentare una delle opzioni più apprezzate per le tradizionali scampagnate, grazie alla possibilità di coniugare relax, natura ed esperienze autentiche, in una fase in cui il contesto economico e internazionale incide in modo sempre più evidente sulle scelte di viaggio.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Finesettimana “con oltre diecimila pugliesi in agriturismo” Coldiretti Puglia

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