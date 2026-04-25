25 aprile oltre 10mila pugliesi in agriturismo | boom di gite e cucina a km zero

Da baritoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 25 aprile, più di 10.000 persone provenienti dalla Puglia hanno visitato agriturismi della regione. La maggior parte di queste gite si è concentrata sulla degustazione di prodotti a km zero e sull’utilizzo di strutture rurali per il tempo libero. I dati indicano un aumento rispetto agli anni precedenti nel numero di persone che hanno deciso di trascorrere la Festa della Liberazione in agriturismo.

Sono stati oltre 10mila i pugliesi che nel fine settimana del 25 aprile hanno scelto gli agriturismi per trascorrere la Festa della Liberazione.È la stima diffusa da Coldiretti Puglia, che conferma un trend ormai consolidato: la campagna si conferma una delle mete preferite per le tradizionali.🔗 Leggi su Baritoday.it

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