25 aprile oltre 10mila pugliesi in agriturismo | boom di gite e cucina a km zero

Nel fine settimana del 25 aprile, più di 10.000 persone provenienti dalla Puglia hanno visitato agriturismi della regione. La maggior parte di queste gite si è concentrata sulla degustazione di prodotti a km zero e sull’utilizzo di strutture rurali per il tempo libero. I dati indicano un aumento rispetto agli anni precedenti nel numero di persone che hanno deciso di trascorrere la Festa della Liberazione in agriturismo.

Sono stati oltre 10mila i pugliesi che nel fine settimana del 25 aprile hanno scelto gli agriturismi per trascorrere la Festa della Liberazione.È la stima diffusa da Coldiretti Puglia, che conferma un trend ormai consolidato: la campagna si conferma una delle mete preferite per le tradizionali.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Pasqua a km zero, è boom per l'agriturismo: tutto esaurito a tavola tra tradizioni e relaxCresce la voglia di vacanza e cucina contadina made in Romagna, con il nostro territorio sempre più presente sulle rotte del turismo pasquale. Le 7 gite più belle per un incantevole weekend del 25 aprile sul Lago di ComoSplendido weekend del 25 aprile grazie al meteo che promette belle giornate di sole. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile tra natura e tavola, oltre 10mila pugliesi scelgono gli agriturismi; Cosa fare il 25 aprile? I pugliesi scelgono gite fuori porta, agriturismi e pranzi in campagna; Panificio sospeso nel Soveratese: sequestrati 360 chili di alimenti senza tracciabilità; Mestre: vandalismi ai cestini dei rifiuti, danni per 10mila euro. 25 aprile, oltre 10mila pugliesi scelgono l’agriturismoOltre 10mila pugliesi scelgono l’agriturismo per il 25 aprile. Pesano caro voli, incertezze e voglia di turismo vicino casa. pugliapress.org 25 Aprile, Coldiretti Puglia: boom di agriturismi, oltre 10mila presenzeTurismo di prossimità in crescita tra esperienze nella natura e cucina a km zero: scelti picnic, gite e attività rurali ... trmtv.it Un 25 aprile da sogno sulle piste del Gran Sasso! Sole splendente, temperature miti e neve ancora perfetta: William Santozzi ce lo ha mostrato alla meraviglia dal suo video da Campo Imperatore. Ma attenzione: la stagione volge al termine. Avete ancora - facebook.com facebook Il 25 aprile è oggi più attuale che mai. Davanti a estremismi e populismi che minacciano libertà e democrazia, la Liberazione è un impegno politico quotidiano. Uniamoci per difendere questi valori. Buona Festa della Liberazione. x.com