fi tajani ha nominato minardo commissario regionale in sicilia

Venerdì 24 aprile alle 19.50 è stata annunciata ufficialmente la nomina di Nino Minardo come commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. La decisione è stata comunicata tramite un’agenzia di stampa. Minardo ricopre anche il ruolo di presidente della Commissione Difesa della Camera. Questa nomina rientra in un’operazione della direzione del partito per la regione.

L’ufficializzazione con un’agenzia delle 19.50 di venerdì 24 aprile: “ Sarà il Presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo il nuovo commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. Prenderà il posto di Marcello Caruso ”. La prima nota ufficiale firmata Forza Italia nazionale, un’oretta dopo: “ Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha accolto le dimissioni del Segretario regionale della Sicilia Marcello Caruso e ha nominato l'onorevole Nino Minardo commissario regionale. Nel ringraziare Caruso per il lavoro svolto e per i risultati elettorali ottenuti, Tajani lo ha nominato, d'intesa con Alessandro Cattaneo, responsabile del dipartimento insularità ”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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