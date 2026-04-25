Festa della Liberazione gli affondi di Daniele Silvetti | Si affermarono le ragioni di chi era dalla parte giusta non di quella sbagliata
Durante la Festa della Liberazione, il sindaco di Ancona ha ricordato che questa ricorrenza rappresenta l’affermazione delle ragioni di chi era dalla parte giusta, sottolineando il ruolo dell’antifascismo e della Resistenza nella nascita della Repubblica e della Costituzione. Si tratta della terza celebrazione del 25 aprile sotto la sua amministrazione, un’occasione per ribadire il legame tra questa data e i valori fondamentali del Paese.
ANCONA – Terza festività del 25 aprile sotto la sindacatura Silvetti e terza opportunità, per il sindaco di Ancona, per ricordare che la Repubblica e la Costituzione sono nate dall’antifascismo e dalla Resistenza.Manuela Caucci, Fabio Sturani, Marta Paraventi, Simone Pizzi ed Enrico.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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