A poche ore dalla chiusura delle urne, si conoscono i dettagli sulla campagna elettorale nel comune. Tra le varie candidature, quella di Andrea Diprè, noto youtuber e avvocato, non si è concretizzata. L’interessato ha dichiarato di aver abbandonato il percorso elettorale, definendo il tutto come un’esperienza caratterizzata da delusioni. Diprè, noto per il suo stile e le sue apparizioni sui social, non ha più intenzione di presentarsi come candidato sindaco.

Tramonta la discussa e, mai realmente credibile, candidatura a sindaco di Fermo dello youtuber, avvocato di origini trentine, Andrea Diprè, personaggio trash che si nutre di sociale, seguitissimo da una pletora di giovani e giovanissimi. L’inatteso (e indesiderato) candidato era piombato nel capoluogo della piccola provincia marchigiana, richiamato dalla fermana Gaia Marziali, in arte Freya Ferrari, che contava anche sulla visibilità e notorietà del controverso personaggio che, da par suo, era arrivato con uno stupefacente carico di proposte choc, un mix tra greve provocazione e pura voglia di scandalizzare il provinciale comune senso del decoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermo verso le urne. Diprè non si candida: "Qui solo delusioni"

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