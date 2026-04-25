Fd’I lancia l’Osservatorio | Raccogliamo opinioni e priorità dei cittadini

Fratelli d’Italia ha annunciato la creazione dell’Osservatorio di Modena, un’iniziativa volta a raccogliere le opinioni, le esigenze e le priorità dei residenti. L’obiettivo è ascoltare direttamente i cittadini e comprendere le loro richieste. La struttura sarà aperta a contributi e segnalazioni provenienti dalla comunità locale, con l’intento di facilitare un confronto più diretto tra le istituzioni e le persone che vivono nel territorio.

Si chiama ’ Osservatorio Modena ’, la nuova iniziativa di Fratelli d’Italia pensata per raccogliere opinioni, esigenze e priorità dei cittadini. L’iniziativa partirà domani in centro storico, con l’avvio dei banchetti che proseguiranno nelle settimane successive in tutta la città. Presenti al lancio il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale, il capogruppo in Consiglio comunale Luca Negrini, il vicecapogruppo Elisa Rossini e il consigliere regionale Ferdinando Pulitanò. " Osservatorio Modena – ha introdotto Negrini – è un vero e proprio strumento di partecipazione diretta aperto a tutti. Per prendere parte all’iniziativa, non è necessario essere iscritti a Fratelli d’Italia né condividere una posizione politica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fd’I lancia l’Osservatorio: "Raccogliamo opinioni e priorità dei cittadini" Notizie correlate Leggi anche: «La sicurezza dei cittadini deve tornare a essere una priorità» Leggi anche: Elezioni Comunali: Le priorità dei cittadini nel cuore della provincia Contenuti utili per approfondire Si parla di: Fd’I lancia l’Osservatorio: Raccogliamo opinioni e priorità dei cittadini. Fd’I lancia l’Osservatorio: Raccogliamo opinioni e priorità dei cittadiniAl via domani con banchetti in centro, il senatore Barcaiuolo: Ascoltiamo tutti. Il capogruppo Negrini: Strumento di partecipazione, sondaggio anche online. ilrestodelcarlino.it OSSERVATORIO MODENA, FRATELLI D’ITALIA LANCIA UN NUOVO SONDAGGIONel video l’intervista a Luca Negrini, Capogruppo Fratelli d’Italia Modena Quali tematiche stanno più a cuore ai modenesi? Quali sentono più prioritarie? Su cosa sarebbe meglio lavorare, per rendere l ... tvqui.it