Un giovane candidato si prepara a presentare la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative nel comune di Faenza. La sua intenzione di partecipare si è diffusa recentemente tra le notizie locali. Nel frattempo, un altro esponente politico, inizialmente annunciato come possibile candidato, ha deciso di non presentarsi. Le elezioni sono previste per i giorni 24 e 25 maggio.

Salvo ripensamenti dell’ultima ora Alessio Grillini non si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative di Faenza, in programma il 24 e il 25 maggio prossimo. A renderlo noto è lo stesso consigliere comunale che era stato eletto alle ultime consultazioni amministrative con le liste di Italia Viva. Dopo la rottura con la maggioranza Grillini era passato al di là dei banchi della sala De Giovanni, da indipendente, e negli ultimi mesi ha aderito a Fratelli d’Italia, partito nel quale in diversi pensavano di vederlo ricandidato. Invece Grillini ha annunciato il dietrofront "nonostante le opportunità che Fratelli d’Italia e Gabriele Padovani mi hanno dato – afferma –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - FdI, il 18enne Bandini si candida. Grillini annuncia il dietrofront

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