FdI inchioda i grillini | Bugiardi L' ultima balla

Il dibattito politico si accende tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle, con il primo che accusa i grillini di aver diffuso informazioni false riguardo alla spesa per la difesa. Secondo FdI, il 2,01% del PIL destinato alla difesa è stato confermato durante il mandato dell’attuale leader del Movimento come presidente del Consiglio. La polemica si concentra sulla veridicità delle affermazioni fatte dai grillini in merito agli obiettivi di spesa.

Che imbarazzo per il Movimento 5 Stelle. "La stima di spesa per la difesa è pari al 2,01% del PIL. A 'mister sperpero di denaro pubblico' ricordiamo che l’obiettivo del 2% è stato confermato proprio quando era lui presidente del Consiglio. E allora una domanda è inevitabile: l’onestà, dove l’hai lasciata, Conte?". Una risposta, quella di Fratelli d'Italia su X, arrivata a un post del Movimento 5 Stelle. Qui i grillini hanno scritto: "Incredibile! Se ne fregano delle sofferenze dei cittadini ma pensano a foraggiare le lobby delle armi. Governo indegno!". A corredo una foto che ritrae Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Quanto basta a scatenare il partito del premier che li liquida con "bugiardi come il vostro leader". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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