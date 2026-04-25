FC 26 SPECIALE ESERIE A | GUIDA ALLA SBC FC PRO LEAGUES CON BELLA-KOTCHAP E ADOPO

La competizione tra squadre di calcio virtuali si intensifica mentre EA Sports organizza un evento dedicato alla eSerie A e alle FC Pro Leagues. Durante la competizione, vengono messe in palio quattro carte dinamiche diverse, offrendo ai partecipanti la possibilità di ottenere premi nel corso delle sfide. La sfida coinvolge giocatori e appassionati che seguono con attenzione le partite e gli sviluppi della competizione online.

La competizione entra nel vivo: EA Sports celebra la eSerie A e le FC Pro Leagues con una sfida che mette in palio quattro diverse carte dinamiche. Un unico pacchetto di sfide per sbloccare un intero blocco di campioni: Adopo, Ferguson, Rodríguez e il possente Bella-Kotchap. Ecco come ottenerli. Il sabato sera di Ultimate Team si tinge dei colori della eSerie A e del grande calcio internazionale. Con la nuova SBC “FC Pro Leagues”, i giocatori hanno la possibilità di portarsi a casa un poker di oggetti “Live” che evolveranno in base alle prestazioni dei pro-player nei tornei ufficiali. Che vi serva un difensore roccioso, un muro a centrocampo o un’ala tecnica, questa sfida è il jackpot che stavate aspettando.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, SPECIALE ESERIE A: GUIDA ALLA SBC FC PRO LEAGUES CON BELLA-KOTCHAP E ADOPO Notizie correlate FC 26, SPECIALE ESERIE A: GUIDA ALLA SBC FC PRO LEAGUES CON ADOPO, FERGUSON E RODRÍGUEZLa competizione entra nel vivo: EA Sports celebra la eSerie A e le FC Pro Leagues con una sfida che mette in palio tre diverse carte dinamiche. Leggi anche: FC 26 SBC Alessandro Del Piero: Sblocca il Campione FC PRO Open Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: PARMA ESPORTS AL COMICON DI NAPOLI 2026: FINALS eSERIE A GOLEADOR E TANTE ATTIVITÀ; Comicon 2026, la eSerie A Goleador torna per incoronare il campione d'Italia; COMICON Napoli 2026 accende gli esports: tornano le Finals della eSerie A Goleador; La eSerie A Goleador torna a COMICON: al via le Finals per il titolo 2026. FC 26, SPECIALE ESERIE A: GUIDA ALLA SBC FC PRO LEAGUES CON BELLA-KOTCHAP E ADOPOLa competizione entra nel vivo: EA Sports celebra la eSerie A e le FC Pro Leagues con una sfida che mette in palio quattro diverse carte dinamiche. Un unico ... imiglioridififa.com EA Sports FC 26 nel segno della eSerie A Goleador: King of the Pitch arriva a Nerd ShowNella cornice del Nerd Show va ufficialmente in scena King of the Pitch, un evento esclusivo organizzato dalla Lega Calcio eSerie A con il supporto di Infront Italy che darà a tutti gli appassionati ... everyeye.it Masteclass Oggi i nostri giocatori di Serie C e Serie D hanno avuto l’onore di allenarsi con due super campioni: @emilianoiriart e @emilianosiciliani Una sessione di allenamento speciale che ha permesso ai nostri atleti di confrontarsi con due figure di as - facebook.com facebook