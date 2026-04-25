FC 26 IL SOGNO DEI BAFANA BAFANA | COME SBLOCCARE XAVI ICONA STELLE DEL FUTURO

EA Sports ha lanciato una nuova modalità dedicata al Mondiale 2010, intitolata “South Africa ’10”. L’aggiornamento permette ai giocatori di rivivere le emozioni di quell’edizione, con valori e squadre aggiornate. Tra le novità c’è la possibilità di sbloccare giocatori iconici e di scoprire le stelle emergenti del calcio. L’iniziativa si inserisce nel ricordo di una competizione che ha segnato un’epoca.

Un tuffo nel passato con i piedi nel presente: EA Sports celebra il Mondiale 2010 con l’obiettivo “South Africa ’10”. In palio una delle menti calcistiche più brillanti di sempre: Xavi in versione Icona Stelle del Futuro (93 OVR) in prestito!. Ecco la guida per completare le sfide a tema Africa. Il suono delle vuvuzela torna a farsi sentire su Ultimate Team. Con il nuovo set di sfide “Bafana Bafana’s Dream”, i giocatori possono portarsi a casa una carta leggendaria senza spendere milioni di crediti: Xavi Icona Stelle del Futuro. Una carta da 93 OVR che incarna la perfezione tattica del centrocampo spagnolo, pronta a guidare la vostra squadra per i prossimi mesi.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL SOGNO DEI BAFANA BAFANA: COME SBLOCCARE XAVI ICONA “STELLE DEL FUTURO” Notizie correlate FC 26 Academy Stelle del Futuro: Guida alle Nuove Evoluzioni per sbloccare i “90 GEN” (la fase finale)Dopo la prima fase (qui tutti i dettagli) è arrivato il momento che tutti i player di FC 26 stavano aspettando è arrivato. FC 26 – Kaká Trophy Titans 92: il ritorno del Re! 5 stelle abilità e 5 stelle piede debole per l’Icona definitivaSbloccare Kaká non è per tutti: è una maratona di 14 sfide che richiede un sacrificio enorme in termini di giocatori e crediti (costo stimato oltre 1.