FC 26 IL SOGNO DEI BAFANA BAFANA | COME SBLOCCARE XAVI ICONA STELLE DEL FUTURO

Da imiglioridififa.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

EA Sports ha lanciato una nuova modalità dedicata al Mondiale 2010, intitolata “South Africa ’10”. L’aggiornamento permette ai giocatori di rivivere le emozioni di quell’edizione, con valori e squadre aggiornate. Tra le novità c’è la possibilità di sbloccare giocatori iconici e di scoprire le stelle emergenti del calcio. L’iniziativa si inserisce nel ricordo di una competizione che ha segnato un’epoca.

Un tuffo nel passato con i piedi nel presente: EA Sports celebra il Mondiale 2010 con l’obiettivo “South Africa ’10”. In palio una delle menti calcistiche più brillanti di sempre: Xavi in versione Icona Stelle del Futuro (93 OVR) in prestito!. Ecco la guida per completare le sfide a tema Africa. Il suono delle vuvuzela torna a farsi sentire su Ultimate Team. Con il nuovo set di sfide “Bafana Bafana’s Dream”, i giocatori possono portarsi a casa una carta leggendaria senza spendere milioni di crediti: Xavi Icona Stelle del Futuro. Una carta da 93 OVR che incarna la perfezione tattica del centrocampo spagnolo, pronta a guidare la vostra squadra per i prossimi mesi.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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