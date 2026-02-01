FC 26 Academy Stelle del Futuro | Guida alle Nuove Evoluzioni per sbloccare i 90 GEN la fase finale

Dopo la prima fase, ora si aspetta il momento clou: la fase finale di FC 26 Academy. I giocatori sono pronti a sfidarsi per sbloccare i “90 GEN”. Tutti i partecipanti si preparano a scoprire chi avrà la meglio nelle nuove evoluzioni del torneo. La tensione è alta e l’attesa cresce, mentre il countdown per la conclusione si avvicina.

Dopo la prima fase ( qui tutti i dettagli ) è arrivato il momento che tutti i player di FC 26 stavano aspettando è arrivato. EA Sports ha rilasciato il set completo di Evoluzioni Academy Stelle del Futuro, permettendo finalmente di trasformare le promesse dell’Academy in veri e propri top player da 90 GEN. Tutte le evoluzioni sono ripetibili 2 volte e hanno una scadenza di 21 giorni. Ecco come orientarsi tra i due step decisivi: Titolare (88) e Leggenda del Club (90). 1. Lo Step Intermedio: Academy “Titolare” (88 GEN). Queste evoluzioni servono per portare i tuoi giocatori dell’Academy dal GEN 86 al GEN 88. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

L’evento Future Stars ha aggiunto un nuovo obiettivo legato a Paxten Aaronson.

Si è appena concluso il primo appuntamento di FC 26 Academy Future Stars, un percorso che mira a far crescere i giovani calciatori nel tempo.

